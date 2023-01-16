قيادي في الاتحاد الوطني: الاتفاق بين بغداد وهولير بشأن شنكال خطير جداً

وقع الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK ورئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، 9 تشرين الأول 2020 "اتفاقية شنكال"، التي وقعت ضد إرادة أهالي شنكال وفي الآونة الأخيرة، وخلال زيارة لمسرور بارزاني لبغداد، طلب من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني؛ تنفيذ "اتفاق شنكال" ضد الإيزيديين.

وعن مخاطر اتفاقية 9 أكتوبر ضد قضاء شنكال، تحدث عضو المجلس التنفيذي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني YNK والمتحدث باسم مكتب حزب YNK في شنكال، داود جندي شيخ كالو لوكالة روج نيوز، حيث أشار إلى وجود استياء كبير ورفض من قبل أهالي شنكال بشأن الاتفاقية الأمنية بين هولير وبغداد التي وقعت ضد القضاء.

وقال: "هذه الاتفاقية مخالفة لإرادة أهالي شنكال، لا يوجد ممثل لهم فيها ويجب إيقافها حالاً وعدم تنفيذها، هذه الاتفاقية خطيرة للغاية على أهالي شنكال، خاصة البند/7/ الذي يذكر وجود حزب العمال الكردستاني في شنكال، وهو أمر منافٍ للحقيقة".

كما ذكر شيخ كالو أن حل مشكلة شنكال يمكن تحقيقها وفق الدستور العراقي بإعطاء جميع الحقوق والمطالب لجميع مكونات شنكال وقال: "نطالب بالاعتراف بالإدارة الذاتية لشنكال في إطار النظام الفيدرالي العراقي".

(م ش)