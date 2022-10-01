قيادي عراقي: تركيا ملاذ آمن لداعش

وقال الجغيفي في تصريح لوكالة المعلومة العراقية، إن "قيادات من داعش متواجدة داخل الأراضي التركية لكن بشكل غير معلن وذلك عبر ملف غامض لم يتم التطرق إليه بصورة علنية ولم يعرف أعداد المطلوبين للقضاء العراقي المتواجدين داخل الأراضي التركية ولم يفصح عنه خشية إلحاق الضرر بمصالح تركيا في العراق".

وأضاف إن" الحكومة المركزية مطالبة بإشعار شرطة الانتربول لملاحقة المطلوبين للقضاء العراقي المتواجدين داخل الأراضي التركية لإزالة خطرهم".

وأوضح الجغيفي، إن "هنالك تواطؤ كبير من دول الجوار فيما يخص إيواء الدواعش سواء كانت تركيا أو دول الجوار من أجل إضعاف العراق وجعل هؤلاء ورقة ضغط وحطب جهنم لفرض إرادات داخلية بدعم دول إقليمية لتحقيق أهدافهم"، مؤكداً أن" ملف تعقب المطلوبين من قيادات داعش الفارين إلى خارج البلد لم يفعل رغم خطورة هذا الملف وأثره السلبي على أمن البلد".

(م ش)