قيادة وحدات مقاومة شنكال تكشف سجل 3 قياديين استشهدوا في القصف التركي

أصدرت قيادة وحدات مقاومة شنكال YBŞ، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، كشفت من خلاله سجل 3 من قياديها الذين استشهدوا في الهجوم الجوي الذي نفذته دولة الاحتلال التركي أمس الأحد.

وجاء في نص البيان، المعلومات التالية:

" نُفذ هجوم جوي أمس الأحد حوالي الساعة 13:50 على سيارة بالقرب من مخيم سردشت، واستشهد 3 من رفاقنا القياديين نتيجة لهذا الهجوم".

وكشفت وحدات مقاومة شنكال عن هوية شهدائها الثلاثة، وأكدت بأنهم سيحيون ذكرى الشهداء بضمان شنكال المستقلة والحرة بخوض النضال والمقامة المكللة بالنصر.

وأعربت قيادة وحدات مقاومة شنكال YBŞعن تعازيها لذوي الشهداء والشعب الكردي، وقالت: "في البداية، نقدم تعازينا الحارة لعائلة رفيقنا ديندار آفستا، بيران بير، وجيا فقير، وأيضاً لجميع أهالي شنكال، كما نعاهدهم على تخليد ذكراهم في تصعيد مقاومة شنكال المستقلة والحرة وتتويجها بالنصر المؤكد".

سجل رفاقنا الشهداء هو كالتالي:

الاسم الحركي: ديندار آفستا

الاسم والكنية: خالد رشو قاسم

اسم الأم – الأب: دلال – رشو قاسم

تاريخ ومكان الولادة: 1997 سيبا شيخ خضر

تاريخ ومكان الانضمام: 2014 ديرك

تاريخ ومكان الاستشهاد: 17 – 09 -2023 سردشت

الاسم الحركي: بيران بير

الاسم والكنية: رائد حجي فرحو

اسم الأم – الأب: كوزه – حجي فرحو

تاريخ ومكان الولادة: 1- 1- 1996 دوهولا

تاريخ الانضمام: 2017

تاريخ ومكان الاستشهاد: 17 – 09 -2023 سردشت

الاسم الحركي: جيا فقير

الاسم والكنية: كمال إلياس برو علي

اسم الأم – الأب: بزار- إلياس برو علي

تاريخ ومكان الولادة: 1991 كولكا

تاريخ ومكان الانضمام: 2015 خانصور

تاريخ ومكان الاستشهاد: 17 – 09 -2023 سردشت

(أ ب)