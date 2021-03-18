قيادة قوى الأمن الداخلي تبارك حلول نوروز وتدعو المواطنين إلى التقيد بالتدابير الأمنية

ومع حلول عيد نوروز الذي يصادف 21 آذار من كل عام، نشر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا بيانًا، على موقعه الرسمي، تضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية التي يجب على المواطنين التقيد بها.

خلال البيان، تقدمت القيادة العامة بالمباركة والتهاني بقدوم نوروز وقالت" نتقدم بأحر المباركات لكم ولجميع المواطنين من أبناء شعبنا بمناسبة حلول عيد النوروز ونجدد ارتباطنا وانتماءنا العميق بأرضنا مُتمنين مرور هذا العيد وسط أجواء آمنة هادئة".

ودعت المواطنين في الوقت ذاته إلى التقيد بالإجراءات الأمنية التي أصدرتها:

1- يمنع تحرّك الشاحنات والصهاريج بكافة أحجامها وأنواعها (المتوسطة والكبيرة) من الساعة الـ 1 صباحًا يوم السبت بتاريخ 20-3-2021 وحتى الساعة 1 صباحًا يوم الإثنين بتاريخ 22-3-2021.

2- يمنع التجوال بالدراجات النارية بكافة أنواعها حتى العسكرية منها، من يوم الخميس 18-3-2021 الساعة 6 مساء ولغاية الإثنين 22-3-2021 الساعة 6 صباحًا.

3- بالنسبة للمعابر الداخلية يتم إيقاف إدخال وإخراج البضائع بكافة أنواعها مِن وإلى مناطق شمال شرق سوريا ابتداءً من يوم الجمعة 19-3-2021 الساعة 6 مساء ولغاية يوم الإثنين 22-3-2021.

يمنع دخول وخروج الأفراد ابتداءً من يوم السبت 20-3-2021 الساعة 6 مساء ولغاية يوم الإثنين 22-3-2021 الساعة 6 صباحًا.

4- يمنع إطلاق الأعيرة النارية من قبل المواطنين والعسكريين والقوات الأمنية تحت طائلة المسائلة القانونية ومصادرة السلاح ولو كان مرخصًا، خارج القوانين والأنظمة النافذة .

(سـ)