قيادة مركز الدفاع الشعبي تهنئ مقاتلي ومقاتلات الحرية بالعمليات الناجحة ضد المحتلين

وجّهت القيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي (NPG) عبر بيانٍ كتابيٍ أصدرته اليوم الجمعة رسالة تهنئةٍ للكريلا.

وجاء نصُّ البيان كالتالي:

"بإمعان النظر في المعلومات الواردة من قواتنا هذا الأسبوع والعمليات التي قاموا بتنفيذها نرى أنّه تم تحقيق نجاحٍ كبير على صعيد تحقيق طرق وأساليب كريلاتيّة العصر الجديد. إذ تم بالروح القتاليّة العالية والهجوم الواعي والشجاع والحازم:

في الـ 31 من أيار المنصرم تم تحذير حماة القرى في منطقة بَستا في بوتان وعرقلتهم بدقّةٍ وحساسيةٍ كبيرة ثم تم بعد ذلك الهجوم فقط على جيش الاحتلال المعادي مما أدّى لمقتلهم.

في الـ 4 من حزيران الجاري تم في ناحية شاخه في وان تنفيذ عملية قنصٍ اُستهدف فيها جنود الاحتلال الموجودين داخل مقر تنغه، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم.

أسفرت عمليات القنص الناجحة التي نُفّذت في منطقتي مقاومة الشهيد شاهين والشهيد كاركر في الـ 8 والـ 9 من حزيران الجاري عن مقتل عدد من الجنود.

وفي الـ 9 من حزيران الجاري أسفرت العمليات التي نفّذتها قواتنا في وحدات المرأة الحرّة- ستار في كري أورتي في منطقة متينا عن مقتل 4 جنود من جيش الاحتلال التركي وإصابة 5 آخرين.

أسفرت عمليات القنص والتكتيكات الهجومية التي قامت بها قواتنا في منطقة مقاومة كري FM في الـ 10 من حزيران الجاري عن مقتل 4 جنود من جيش الاحتلال التركي.

أحبطت قواتنا محاولة جيش الاحتلال التركي في التقدّم نحو منطقة دولا شيفه رغم قصفه للمنطقة لأيام ودون أن تتكبّد أية خسائر، وأسفر هذا عن مقتل 6 جنود من جيش الاحتلال التركي ولإسقاط مسيّرة.

أسفرت عمليتان نوعيتان نفّذتهما قواتنا في منطقة مقاومة كاركر في الـ 11 من حزيران الجاري عن مقتل 5 جنود من جيش الاحتلال التركي وإصابة 2 آخرين.

أسفرت عمليات قنصٍ نفّذتها قواتنا في منطقة مقاومة كاركر في الـ 12، 13، 14 من حزيران الجاري عن مقتل عددٍ من المحتلين.

أسفرت عمليات الاقتحام والقنص المنسّقة التي نفّذتها قواتنا في منطقة مقاومة كري FM في الـ 13 من حزيران الجاري عن مقتل 10 جنود من جيش الاحتلال التركي وتدمير نظام رادار.

أسفرت عملية منسّقة للكريلا في ميدان مروانوس في منطقة آفاشين في الـ 14 من حزيران الجاري عن مقتل 5 جنود من جيش الاحتلال التركي وتدمير منظارين حراريين ونظام كاميرا رصد.