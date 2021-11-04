قيادة مركز الدفاع الشعبي تهنّئ قوات الكريلا بنجاح عمليتي كشان ودايلان

أصدر مركز قيادة الدفاع الشعبي (NPG) بياناً، نقلته وكالة فرات للأنباء، هنّأ فيه تنفيذ قوات الكريلا عمليتين نوعيتين ضد جيش الاحتلال التركي في كشان ودايلان جاء فيه:

"من أجل نضال حملة صقور زاغروس ومقاومة خابور الثورية التي ضمت أيالاتها عام 2021، والتي ساهمت فيها قواتنا بمستوى عالٍ، كما شاركت أيضاً في المقاومة الكبيرة في آفاشين وزاب ومتينا، نبارك بشكل خاص العمليات التي قمتم بها في الـ 30 من تشرين الأول في كشان بروح المقاومة الكبيرة في ورخيله وكري سور ومام رشو وزندورا.

هذه العمليات أعطت معنى كبير للتضحية والفداء، وعبّرت عن نهج الروح الفدائية التي خطها القائد أوجلان في ورخيله وتبه سور، كانت بمثابة خطوة مهمة، وأصبحت حملة مهيبة بسبب الروح النضالية التي طغت عليها، وعلى الرغم من الانسحاب من العملية بسبب المشاكل واستشهاد بعض المقاتلين في حفتانين، إلا أنهم استمروا بروح عالية في مهاجمة العدو في كلتا العمليتين، إنهما من العمليات الثورية التي تبعث على الفخر من خلال تمثيل روح النضال.

ومن أجل ذلك، نبارك جميع قياديي أيالة حفتانين وخاكورك وجميع رفاقنا الذين انضموا إلى هذه العملية ونبارك جهودهم ونأمل مواصلة تحقيق النصر، وعلى هذا الأساس نحيي جميع المشاركين في العملية والقوى في الأيالة ونتمنى لهم النصر".

(ف)