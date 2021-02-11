قيادة إيالة غاري: قواتنا تتحكم بزمام المعارك

أصدرت قيادة إيالة غاري، اليوم، بيانًا إلى الرأي العام، حول هجمات جيش الاحتلال التركي على المنطقة، والتي بدأت فجر يوم أمس الأربعاء، وتصدي قواتها لهذه الهجمات الاحتلالية.

وجاء في نص البيان:

تستمر هجمات جيش الاحتلال التركي على منطقة غاري، والتي بدأت بقصف الطائرات الحربية والهليكوبترات في الساعة الـ 3:00 من فجر يوم أمس، الـ 10 من شباط، كما أن القصف الجوي لا زال مستمرًا على المنطقة منذ ليلة الـ 10 والـ 11 من شباط، وسط استمرار تحليق طائرات جيش الاحتلال التركي على المنطقة.

جيش الاحتلال التركي شن هجماته على الكثير من مناطق غاري، ومنها معسكر يحتجز فيه أسرى الحرب، وسيتم نشر معلومات تفصيلية عن هذا القصف في وقت لاحق.

الاشتباكات القوية مستمرة في منطقة سياني، وخلال الاشتباكات التي زمام تحكمها في يد مقاتلينا، قُتل عدد كبير من عناصر جيش الاحتلال التركي.

هذا وصرح الاحتلال من خلال وسائله الإعلامية أن اثنين من عناصره قتلا، وأن 4 آخرين أصيبوا بجروح، ولكن عدد القتلى أكبر من الذي صرح به الاحتلال.

وسيتم نشر معلومات تفصيلية عن الموضوع في وقت لاحق".

(د ج)