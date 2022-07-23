قيادة حرس الخابور الآشوري: الدولة التركية مستمرة بانتهاكاتها لاتفاقية وقف إطلاق النار

جاء ذلك خلال بيان اصدرته القيادة على خلفية إصابة 3 من مقاتليها في قصف الاحتلال التركي على ريف تل تمر، ونشر على صفحته الرسمية في مواقع التواصل الرقمي.

وخلال البيان ادانت القيادة هجمات الاحتلال التركي على قرى ناحية تل تمر، وطالبت الدول الضامنة بإيقاف جرائم الاحتلال التركي بحق سكان المنطقة.

وأعربت القيادة من خلال البيان عن غضبها جراء هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على قرى الخابور الآشورية بالسلاح الثقيل وإلحاقها أضرار بممتلكات المواطنين وإحداثها إصابات في صفوف قواتها.

وأضاف البيان باسم قيادة المجلس" ملتزمون باتفاقية وقف أطلاق النار، إلا أن دولة الاحتلال ومرتزقتها مستمرة بانتهاكاتهم حتى الآن ، ونخاطب الدول الضامنة والمعنية ومطالبين أياهم بالضغط على تركيا للالتزام بالاتفاقية التي نصت على وقف أطلاق النار".

ولفت البيان إلى أن قرى الخابور شهدت منذ ساعات الصباح وإلى ساعات ما بعد الظهيرة قصفاً وحشياً أسفر عن أضرار في ممتلكات المدنيين العزل.

(سـ)