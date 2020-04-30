قيادة القوات الليبية تعلن عن وقف العمليات العسكرية بشكل كامل

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة أبو القاسم حفتر بيانا إلى الرأي العام قالت فيه:" نبارك قدوم شهر رمضان المبارك شهر القرآن على أبنائنا منتسبي القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف، الجنود، القوة المساندة، والمرابطين في ساحات القتال ضد الإرهاب".

وأشاد البيان بمنتسبي القوات المسلحة والروح الوطنية العالية، وإرادتهم الصلبة وعزيمتهم الواثقة وإصرارهم الأكيد على مواصلة الكفاح حتى النصر.

وقالت القيادة في البيان:" بهذه المناسبة المباركة وتقديرا واستجابة للدعوات من الدول الشقيقة والصديقة التي تطالب بوقف القتال خلال هذا الشهر الكريم تعلن القيادة العامة عن وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها، وإن أي اختراق لوقف العمليات العسكرية من قبل المليشيات الإرهابية سيكون الرد فوريا وقاسيا جدا.

واردفت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية" أنه لا رجوع عن بلوغ الهدف الذي دفع من أجله أبطالنا أرواحهم ودمائهم وإن استنجد الخونة الجبناء بمرتزقة العالم أجمعين".

(ش ع)