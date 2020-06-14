قوّات مكافحة الجريمة المنظّمة تلقي القبض على مزوّر للعملات في حلب

وقال المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا بهذا الخصوص:

"تمكّنت مكافحة الجريمة المُنظّمة في مدينة حلب أمس السبت 13يونيو/حزيران من القبض على مزوّر عملة أمريكيّة (دولار) بحيّ الشيخ مقصود، وصادرت عشرة آلاف دولار أمريكيّ مزوّر بعد توقيف المدعو "ف ح" والذي يعمل بالتزوير بهدف النَّصب والاحتيال، مُستغلاً وضع صرف الدولار وارتفاعه أمام الليرة السورية.

حيث تمّ القبض عليه خلال تصريفه لمبلغ مزوّر بسوق حي الشيخ مقصود بحلب وذلك بعد متابعته ورصده من خلال أجهزتنا الأمنيّة، وأُحيل على إثر اعترافاته للنيابة العامّة لمنطقة الشهباء بحلب أصولاً".

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ANHA