قوّات  HPC بحيّ الشيخ مقصود تندّد بالهجمات التركيّة على حفتانين

وتجمّع اليوم المئات من الأهالي وممثّلون عن المؤسسات المدنية وأعضاء قوّات حماية المجتمع أمام قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب للمشاركة في المظاهرة التي نظّمتها قوات حماية المجتمع دعماً لمقاومة حفتانين.

وحمل المشاركون خلالها صور القائد أوجلان، ولافتات كُتب عليها "سنرفع من وتيرة المقاومة والنّضال أمام الهجمات الوحشية والإبادة"، وأعلام قوّات حماية المجتمع.

وجاب المتظاهرون شوارع الحيّ الرئيسة، مردّدين هتافات تحيّي مقاومة حفتانين، وصولاً إلى دوار السبع شهداء في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

ووقف المتظاهرون دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاها إدلاء قوات حماية المجتمع ببيان قُرئ من قبل العضوة في قوات حماية المجتمع سعاد محمد.

وجاء في نصّ البيان:

"ندين ونستنكر العدوان التركي الفاشي على حفتانين المستمرّ منذ ثلاثة أشهر، إنّ هذا العدوان الطوراني على حفتانين يدلّ على انهيار الدولة التركية اقتصادياً وتصدير أزمتها إلى الخارج.

إنّ العملاء والخونة المتعاملين مع الاستخبارات التركية ستكون نهايتهم وخيمة، وعلى الجميع أن يؤدّوا مسؤولياتهم التاريخية، ويلبّوا النداء والواجب، وعلينا ألّا ننتظر الأوامر من أحد، كلّ فرد منّا بإمكانه أن يصبح مناضلاً ثوريّاً من خلال تدريب نفسه بنفسه وتنظيم من حوله، وإذا استطعنا الوصول إلى هذا المستوى وتحقيق الانضباط والتنظيم الذّاتي سيكون النصر حليفنا دون أدنى شكّ مهما كانت الهجمات الفاشية الاحتلالية على حفتانين.

إنّ المقاومة التي تبديها الكريلا ستستمرّ بدماء شهدائنا، وإنّ العدوان التركي يعاني من هول الصدمة في حفتانين، فالخسائر والضربات التي يتلقّاها من قوات الدفاع الشعبي لا تعدّ ولا تحصى، فهذه هي المرحلة التاريخية التي من شأنها أن تجلب النصر والحرية".

ومن ثمّ انتهت المظاهرة بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة حفتانين، وتندّد بانتهاكات الاحتلال التركيّ.

(ح م/إ)

ANHA