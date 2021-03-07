قوات تحرير عفرين: مقتل وجرح 14 من جنود الاحتلال التركي ومرتزقته

أصدرت قوات تحرير عفرين، اليوم الأحد، بيانًا إلى الرأي العام، كشفت فيه حصيلة العمليات التي نفذتها في بداية الشهر الجاري.

وجاء في نص البيان:

"نفذت قواتنا سلسلة من العمليات ضد جيش الاحتلال ومرتزقته، في الفترة الواقعة بين 1 ولغاية 4 آذار، كانت الحصيلة كالتالي:

* حرق سيارة لقيادي مرتزق بإعزاز في الأول من آذار.

* تنفيذ عملية في مركز مدينة عفرين في الثاني من آذار، وتم فيها، قتل مرتزق واحد وجرح 3 آخرين، وتنفيذ عملية في اليوم ذاته ضد المرتزقة في ناحية شيراوا، وكانت حصيلتها تدمير مدرعة من نوع كربي، فيما لم تتوضح المعلومات حول قتلى وجرحى العدو.

* تنفيذ عملية في الثالث من آذار، استهدفت حاجزًا على طريق حنديريس في منطقة عفرين، وتم فيها قتل 3 مرتزقة وجرح أربعة آخرين.

* تنفيذ عملية خاصة ضد جيش الاحتلال في قرية ميريمين التابعة لناحية شرا في الرابع من آذار، وتم فيها قتل جندي تركي وجرح اثنين آخرين، وتدمير سيارة من نوع بيكاب، وإعطاب أخرى".

ANHA