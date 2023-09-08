قوات تحرير عفرين: مقتل وإصابة 7 من مرتزقة الاحتلال بعملية رداً على هجماتهم

نشرت قوات تحرير عفرين، بياناً حول عمليات نفذتها ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في إطار الرد على هجماتهم.

وجاء في بيان القوات:"

تستمر هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة، ورداً عليها تستمر عملياتنا ضدهم، وفي هذا الإطار، نفذت قواتنا عملية في 7 أيلول الجاري، ضد قاعدة للمرتزقة بين قريتي كيمار وبرادا في ناحية شيراوا، واسفرت العملية عن قتل 4 مرتزقة، وإصابة 3، كما وتم تدمير تحصينات المرتزقة وكاميرة مراقبة، ودراجة نارية عائدة لهم، كما واستولت قواتنا على سلاح من نوع BKC مع ذخيرته، وسلاحين من نوع AK-47 ، وناظور ليلي، وهاتفي محمول، جهازين لاسلكي، وبطاقة هوية لأحد المرتزقة ".

(سـ)