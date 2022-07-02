قوات تحرير عفرين: مقتل وإصابة 6 من مرتزقة الاحتلال التركي في الباب وإعزاز- تم التحديث  

أصدرت قوات تحرير عفرين بياناً إلى الرأي العام، قالت فيه إن قواتها نفذت عمليتين في منطقتي إعزاز والباب المحتلتين، أسفرتا عن مقتل 3 من مرتزقة الاحتلال التركي وإصابة 3 آخرين، بالإضافة إلى تدمير آليتين للمرتزقة.

جاء في نص البيان:

"ينفّذ جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في المنطقة هجماتٍ يومية عنيفة. ويتعرّض شعبنا الذي أُجبر على التهجير من عفرين بعد احتلالها لهجمات جيش الاحتلال في تهجيرهم أيضاً. هذا وتصاعدت حدّة الهجمات التي يشنّها مرتزقة جيش الاحتلال التركي بالتزامن مع التهديدات التي توجّهها الدولة التركية الفاشية للمنطقة وشعبها لاسيما خلال الفترة الأخيرة. نحن في قوات تحرير عفرين وبوصفنا مدافعون عن شعبنا نحبط محاولات المرتزقة الاحتلاليين هذه واحدةً تلو الأخرى ونوجّه ضرباتٍ موجعةً للعدو. وفي هذا السياق وجّهنا في الـ 26 و28 من حزيران المنصرم ضرباتٍ موجعة لمرتزقة الاحتلال في منطقتي الباب وإعزاز.

في الـ 26 من حزيران المنصرم، تم استهداف مجموعة من المرتزقة التابعين لأحرار الشام في منطقة الباب، كانت تتحرك لتعزيز هجوم. الأمر الذي أسفر عن تدمير آليتين للمرتزقة ومقتل مرتزقين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين.

في الـ 28 من حزيران المنصرم، رصدت قواتنا مجموعة من المرتزقة في منطقة إعزاز وهم يستعدون لشن هجوم، مما أسفر عن مقتل مرتزق".

(ر)