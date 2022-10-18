قوات تحرير عفرين: مقتل وإصابة 18 من جنود الاحتلال التركي ومرتزقته - تم التحديث

أصدرت قوات تحرير عفرين، بياناً كشفت فيه حصيلة العمليات العسكرية التي نفذتها قواتهم ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته خلال الفترة الممتدة من 10 ولغاية 16 تشرين الأول الجاري.

وجاء في نص البيان:

نفذت قواتنا سلسلة عمليات ضد جيش الاحتلال التركي خلال الفترة الممتدة من 10 ولغاية 16 تشرين الأول.

بتاريخ 10 تشرين الأول نفذت قواتنا عملية خاصة في منطقة مارع ما أسفر عن مقتل أحد متزعمي المرتزقة وإصابة آخر.

وفي نفس اليوم نفذت قواتنا عملية على طريق جندريسة ما أسفر عن إصابة مرتزقين.

بتاريخ 11 تشرين الأول نفذت قواتنا عملية قنص في منطقة مارع ما أسفر عن مقتل مرتزق.

بتاريخ 12 تشرين الأول نفذت قواتنا سلسلة عمليات خاصة ضد مواقع لجيش الاحتلال التركي في كل من عفرين والباب. وأسفرت العمليات عن مقتل 5 من جنود جيش الاحتلال التركي بالإضافة إلى تدمير سيارة محملة بسلاح الدوشكا.

وفي نفس اليوم نفذت قواتنا عملية عسكرية ضد مرتزقة الاحتلال في منطقة الباب ما أسفر عن مقتل 5 مرتزقة وإعطاب سيارة.

بتاريخ 14 تشرين الأول، نفذت قواتنا عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال التركي في قرية كفرجنة التابعة لعفرين، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة آخر.

بتاريخ 16 تشرين الأول، نفذت قواتنا عملية ضد مرتزقة الاحتلال في منطقة عفرين ما أسفر عن تدمير سيارة للمرتزقة.

وأسفرت سلسلة العمليات العسكرية عن مقتل 7 من جنود جيش الاحتلال التركي بالإضافة 7 مرتزقة بينهم متزعم، وإصابة جندي لجيش الاحتلال التركي و3 مرتزقة.

(ك)