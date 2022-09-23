قوات تحرير عفرين: مقتل وإصابة 16 من جنود الاحتلال التركي و9 من مرتزقته

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم بياناً للإعلام والرأي العام، كشفت فيه تنفيذ عمليات نوعية ضد الاحتلال التركي ومرتزقته، جاء فيه:

"ردّاً على هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها التي تزداد يوماً بعد يوم، نفَّذت قواتنا عمليّات نوعيّة ما بين 15 و 20 من شهر أيلول الجاري في شران وشيراوا و إعزاز

- بتاريخ 15 أيلول تم استهداف قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال التركي على الشريط الحدودي لقرية مريمين في ناحية شران، وأسفرت العمليّة عن مقتل 4 من جنود الاحتلال التركي و إصابة 3 آخرين بجروح وتدمير سيّارة مدرّعة للاحتلال.

- بتاريخ 19 أيلول قرب قرية باصوفان التابعة لناحية شيراوا تم استهداف قاعدة عسكرية للاحتلال التركي وأسفرت العمليّة عن مقتل 2 من جنود الاحتلال التركي.

في 20 أيلول تم شن عمليّة على القاعدة العسكرية التركية في قرية كلجبرين التابعة لبلدة إعزاز وأسفرت عن مقتل 3 جنود من الاحتلال التركي وإصابة 4 آخرين بجروح.

وفي اليوم ذاته نفّذت قواتنا عمليّة أخرى بمحيط قرية كوباله التابعة لمدينة عفرين حيث أسفرت العمليّة عن مقتل 4 من مرتزقة الاحتلال التركي وإصابة 5 آخرين بجروح.

أسفرت هذه العمليّات عن مقتل 9 من جنود الاحتلال التركي وإصابة 7 جنود، بالإضافة إلى مقتل 4 مرتزقة و إصابة 5 آخرين".

(ف)