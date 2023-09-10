قوات تحرير عفرين: مقتل وإصابة 15 مرتزقاً للاحتلال التركي

كشفت قوات تحرير عفرين، قبل قليل، عبر بيان كتابي، حصيلة عملياتها العسكرية ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في مناطق مختلفة من الشمال السوري المحتل، وجاء فيه:

"يواصل جيش الاحتلال التركي والمرتزقة التابعة له هجماتهم دون انقطاع في عموم مناطقنا، ويستهدفون أهلنا المدنيين بهذه الهجمات، إضافة إلى ذلك فإن الاحتلال التركي في منطقة عفرين يعمل على تغيير ديمغرافية المنطقة بكافة أنواع وأساليب الحرب الخاصة، ورداً على هجمات العدو المحتل، نفذت قواتنا عمليات ردّ في تواريخ مختلفة.

وفي هذا السياق:

بتاريخ 9 آب، نفذت قواتنا عملية خاصة ضد سيارة تابعة لمرتزقة الاحتلال التركي في منطقة مارع، ونتيجة هذه العملية تم تدمير السيارة المستهدفة بشكل كامل.

وبتاريخ 12 آب، تم تنفيذ عملية قنص في محور قرية مريمين التابعة لناحية شرا، وأسفرت هذه العملية عن مقتل أحد مرتزقة الاحتلال التركي.

وفي 14 آب، تم تنظيم عملية خاصة ضد سيارة تابعة لمرتزقة الاحتلال التركي في منطقة الباب، وأسفرت هذه العملية عن مقتل 4 مرتزقة وإصابة 3 آخرين، كما تم تدمير السيارة بشكل كامل.

في 16 آب، نفذت قواتنا عملية قنص على محور ناحية شيراوا، ونتيجة ذلك، قُتل أحد المرتزقة. وفي نفس اليوم نفذت قواتنا عملية أخرى خاصة على محور ناحية شيراوا، وأسفرت العملية عن مقتل 2 من المرتزقة وإصابة مرتزق آخر.

وفي 25 آب، نفذت قواتنا عملية خاصة في ناحية شرا، أسفرت عن مقتل مرتزق وتدمير آلة عمل.

وفي الثاني من أيلول، تم تنفيذ عملية قنص على خط ناحية شرا، أسفرت عن مقتل مرتزق.

وفي الخامس من أيلول، تم تنفيذ عملية قنص في قرية كباشين التابعة لناحية شيراوا، وأسفرت عن مقتل مرتزق.

ونتيجة لسلسلة عملياتنا، قُتل 11 مرتزقاً تابعين للاحتلال التركي وأصيب 4 مرتزقة بجروح، كما تم تدمير سيارتين وآلة عمل".

(أم)