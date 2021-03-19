قوات تحرير عفرين: مقتل جنديين تركيين و3 مرتزقة في عفرين

أصدرت قوات تحرير عفرين بيانًا كتابيًّا إلى الرأي العام، كشفت فيه عن حصيلة عمليات عسكرية نفذتها قواتها، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال عفرين.

وجاء في نص البيان

بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال عفرين، نفذت قواتنا سلسلة عمليات، وهي كما يلي:

في الـ 14 من آذار الجاري، نفذت قواتنا عملية عسكرية ضد مرتزقة الاحتلال التركي المسماة "السلطان مراد" في حي الأشرفية بمدينة عفرين، أسفرت عن تدمير آلية عسكرية.

وفي الـ 16 من آذار الجاري، نفذت عملية ضد أحد مواقع المرتزقة في منطقة عفرين، أسفرت عن القضاء على أحد عناصر المرتزقة، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر من المرتزقة، لم يتم الحصول على معلومات حول عددهم.

وفي اليوم ذاته، نفذت قواتنا عملية على طريق جندريسه في مدينة عفرين، استهدفت أحد نقاط التفتيش التابعة لمرتزقة الاحتلال التركي، أسفرت عن القضاء على مرتزقين اثنين، بالإضافة إلى إصابة 5 آخرين بجروح، وتدمير آلية عسكرية تابعة للمرتزقة.

في الـ 17 من آذار الجاري، اندلعت اشتباكات قوية بين إحدى وحداتنا وقوات الاحتلال، وخلال الاشتباكات أُسر اثنان من مقاتلينا، كما أصيبت مقاتلتنا روكن زردشت، وكي لا تقع أسيرة في يد قوات الاحتلال، فجّرت قنبلة بنفسها، وارتقت إلى مرتبة الشهادة.

في الـ 17 من آذار الجاري، نفذت قواتنا عملية ضد مرتزقة الاحتلال التركي في حي المحمودية بمدينة عفرين، أسفرت عن إصابة مرتزقين اثنين بجروح.

وفي الـ 18 من آذار الجاري، نفذت قواتنا عملية ضد أحد معاقل جيش الاحتلال التركي في منطقة عفرين، أسفرت عن مقتل جنديين اثنين، بالإضافة إلى إصابة جنديين آخرين بجروح".

وخلال البيان كشفت قوات تحرير عفرين عن سجل الشهيدة روكن زردشت، وأشارت إلى أن الشهيدة روكن هي إيزيدية ومن أسرة وطنية، وأنها أول شهيدة في وحدات الشهيدة آفيستا.

وسجل الشهيدة بحسب البيان هو:

الاسم الحركي: روكن زردشت

الاسم والنسبة: كليستان زهير إبراهيم

اسم الأم: حسنة

اسم الأب: زهير

مكان الولادة: عفرين – شيراوا

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين في الـ 17 من آذار عام 2021