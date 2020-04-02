قوات تحرير عفرين: مقتل 6 مرتزقة وتدمير آلية عسكرية في عفرين

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه عن حصيلة عمليات عسكرية نفذتها في عفرين.

وجاء في نص البيان:

"بتاريخ 26 آذار:

اقتحمت قواتنا خلال عملية نوعية نقطةً لتمركز مرتزقة الاحتلال التركي في قرية أومرا التابعة لناحية شرا، حيث قُتل خلالها ثلاثة مرتزقة.

بتاريخ 01 نيسان الجاري:

فجرت قواتنا عبوة ناسفة بعربة كانت تُقلّ أحد قادة المرتزقة ويدعى أبو خالد على الطريق الواصل إلى قرية برج حيدر التابعة لناحية شيراوا، حيث قُتل خلالها المرتزق أبو خالد وثلاثة مرتزقة آخرين كانوا معه، وأُصيب مرتزق آخر بجروح إضافة إلى تدمير العربة العسكرية.

في التاريخ ذاته، فجرت قواتنا عبوة ناسفة أمام أحد مقرات مرتزقة الاحتلال التركي في حيّ المحمودية التابعة لمركز عفرين، حيث تسببت بأضرار مادية.

وكحصيلة لعمليات قواتنا، قُتل ستة مرتزقة، وأُصيب مرتزق بجروح، إضافة إلى تدمير عربة عسكرية.

من جهة أخرى، يواصل الاحتلال التركي استهداف المناطق الآهلة بالمدنيين، حيث قصف خلال الأيام الماضية بالمدفعية وقذائف الدبابات قرى ناحية الشهباء وناحيتي شيراوا وشرا، كما حلقت طائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال في سماء المنطقة".

(د ج)