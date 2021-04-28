قوات تحرير عفرين: مقتل 6 مرتزقة وإصابة 12مرتزقًا وجنديًّا في عمليات متفرقة

وكشفت قوات تحرير عفرين عن سلسلة عمليات نفذتها بين 14 و26 شهر نيسان الحالي في بيان كتابي.

وجاء في البيان "قتل6مرتزقة وأصيب 12 مرتزقًا وجنديًّا تركيًّا في سلسلة عمليات بين 14 و26 شهر نيسان الحالي.

في الـ 14 من نيسان، قُتل مرتزقان وأصيب اثنان آخران في عملية لقواتنا في ناحية بلبله.

في الـ 16 من نيسان، قتل 4 مرتزقة وأصيب آخر في عملية تفجير لغم على طريق راجو عفرين.

في الـ 23 من ذات الشهر، أصيب 3 مرتزقة في عملية تفجير لغم في عفرين، وفي ذات اليوم، نفذت عملية تفجير بحافلة عسكرية لجيش الاحتلال التركي في منطقة الباب. حيث أُصيب في هذه العملية 3 جنود و4 مرتزقة.

في الـ 24 من نيسان، أصيب مرتزقان في عفرين جراء عملية لقواتنا.

في الـ 26 من نيسان، تم تنفيذ عملية ضد المرتزقة في محيط قرية باصوفان في ناحية شيراوا، وتم تدمير سيارة في هذه العملية، ولم نتمكن من الحصول على أرقام موثقة بخصوص أعداد قتلى وجرحى العدو.

(م)

ANHA