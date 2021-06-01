قوات تحرير عفرين: مقتل 5 مرتزقة في سلسلة عمليات في عفرين والشهباء

وأصدرت قوات تحرير عفرين بيانًا تضمن نتائج سلسلة العمليات التي نفذتها قواتها في الفترة الواقعة بين 26 و31 أيار.

وجاء في نص البيان:

"نفذت قواتنا في الفترة الواقعة بين 26-31 أيار سلسلة عمليات ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

بتاريخ الـ 26 أيار، نفذت قواتنا عملية ضد المرتزقة على طريق راجو في منطقة عفرين، أسفرت عن مقتل 3 مرتزقة

وإصابة 7 آخرين.

وبتاريخ 27 أيار، نفذت قواتنا عملية قنص استهدفت المرتزقة بالقرب من قرية برادي في ناحية شيراوا، أسفرت عن مقتل مرتزق.

وفي الـ 30 من شهر أيار، نفذت قواتنا عملية خاصة استهدفت المرتزقة في قرية مالد التابعة لبلدة مارع، أسفرت العملية عن

مقتل مرتزق واحد وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى تدمير سيارة محملة بسلاح دوشكا.

وبتاريخ 31 أيار، نفذت قواتنا عملية في قرية مالد التابعة لبلدة مارع دون ورود معلومات عن نتائج العملية.

وفي اليوم نفسه، نفذت قواتنا عملية ضد المرتزقة في بلدة مارع دون ورود معلومات عن نتائج العملية.

كما نفذت قواتنا في نفس اليوم أيضًا عملية ضد المرتزقة في قرية قطمة في ناحية شرا دون معرفة عدد قتلى العدو.

وأسفرت مجمل العمليات المذكورة عن مقتل 5 مرتزقة وإصابة 9 آخرين".