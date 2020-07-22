قوات تحرير عفرين: مقتل 4 مرتزقة وإصابة أثنين في عمليات بعفرين وإعزاز

أصدر قوات تحرير عفرين اليوم بياناً للرأي العام، حول عمليتين نفذتها قواتهم في عفرين وإعزاز.

وجاء في نص البيان:

"بتاريخ 13 تموز الجاري، نفذت قواتنا عملية نوعية استهدفت نقطة لتمركز مرتزقة الاحتلال التركي في قرية سعرنجك التابعة لناحية بلبلة، حيث قُتل خلالها ثلاثة مرتزقة وأُصيب اثنين آخرين بجروح. وبغية التمويه على خسائرهم، لجأت المرتزقة إلى اختطاف عدد من المدنيين وتعذيبهم.

بتاريخ 20 تموز، نفذت قواتنا عملية قنص استهدفت أحد مرتزقة الاحتلال التركي ويدعى أسامى حمدي في مدينة إعزاز، حيث قُتل على الفور.

وكحصيلة للعمليتين، قُتل أربعة مرتزقة وأُصيب اثنين آخرين بجروح".

(د ج)