قوات تحرير عفرين: مقتل 14من جنود جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين

وأصدرت قوات تحرير عفرين بيانًا كتابيًّا، أكّدت فيه مقتل 5 مرتزقة و9 من جنود جيش الاحتلال التركي، خلال عمليات نفذتها قواتها في عفرين المحتلّة.

وجاء في نص البيان:

"صعّد جيش الاحتلال التركي خلال فترة نوروز من قصف مناطق في ناحيتي شرا وشيراوا في عفرين، فيما نفذت قواتنا سلسلة عمليات ضدّ جيش الاحتلال والمرتزقة بتاريخ الـ 19 من شهر آذار، ونفذت عملية في ناحية زيدية في مدينة عفرين، أسفرت عن مقتل مرتزقين وإصابة آخر.

وفي الـ 20 من آذار دمرت قواتنا سيارة تابعة للمرتزقة.

في الـ 24 من شهر آذار نفذت قواتنا عملية في قرية قزلباش في ناحية بلبلي، أسفرت عن مقتل مرتزقين وإصابة آخر، بالإضافة إلى تدمير سيارة.

في الـ 28 من آذار نفذت قواتنا عملية خاصة، استهدفت مقرًّا لجيش الاحتلال التركي في بلدة مارع، وأسفرت عن مقتل 4 من جنود الجيش التركي وإصابة اثنين آخرين، كما تم تدمير موقعين عسكريين لجيش الاحتلال التركي.

وفي اليوم نفسه، نفّذت قواتنا عملية ضد المرتزقة في قرية جلمي في ناحية جندريسي، أسفرت عن مقتل مرتزق.

وفي الـ 7 من شهر نيسان، نفّذت قواتنا عملية ضد قاعدة للجيش التركي في بلدة مارع، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين، بالإضافة إلى تدمير سيارة عسكرية.

وصعّد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من عمليات القصف خلال يوم الـ 7 من نيسان، وأسفرت عن إصابة عدد من المدنيين بينهم طفل.

وردًّا على القصف نفذت قواتنا يوم الـ 7 من نيسان عملية خاصة، استهدفت مجموعة من جنود جيش الاحتلال التركي في قرية كوبلي في عفرين، وأسفرت عن مقتل 4 من جنود جيش الاحتلال وإصابة 5 آخرين.

وأسفرت مجمل العمليات التي نفذتها قواتنا خلال هذه الفترة، عن مقتل 5 مرتزقة و9 من جنود جيش الاحتلال التركي، بالإضافة إلى إصابة مرتزقين اثنين و10 من جنود جيش الاحتلال.