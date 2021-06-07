قوات تحرير عفرين: مقتل 12 جنديًّا تركيا في عفرين المحتلة

وأصدرت قوات تحرير عفرين بيانًا كتابيًّا كشفت فيه حصيلة سلسلة العمليات التي نفذتها قواتها ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين المحتلة ومناطق أخرى في ريف حلب، خلال الفترة الواقعة بين الأول والثالث من شهر حزيران الجاري.

وجاء في نص البيان:

في الفترة الواقعة بين الأول والثالث من شهر حزيران، نفذت قواتنا عمليات نوعية، تم فيها استهداف جنود ومرتزقة دولة الاحتلال التركية التي لا زالت ترتكب جرائم إنسانية ضد الأهالي في عفرين المحتلة، وتواصل سياسات التغيير الديمغرافي وتمارس مختلف أشكال القمع والاضطهاد ضد الأهالي.

الأول من حزيران:

نفذت قواتنا عملية بواسطة طائرات مُسيّرة ضد نقطة للمرتزقة في مارع، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المرتزقة دون ورود معلومات مفصّلة عن عدد القتلى.

ونفذت قواتنا عملية ضد مرتزقة الاحتلال في قرية داغلباش التابعة لمدينة الباب، أسفرت عن مقتل مرتزقين اثنين وتدمير سيارة محملة بسلاح الدوشكا.

الثاني من حزيران:

نفذت قواتنا عملية ضد المرتزقة في قرية كفر خويش التابعة لإعزاز دون ورود معلومات عن عدد القتلى والإصابات.

وفي ليلة اليوم نفسه، نفذت قواتنا عملية استهدفت قافلة لجيش الاحتلال التركي في المنطقة الواقعة بين قريتي كوبلي وباصلي في عفرين، أسفرت عن مقتل 8 من جنود جيش الاحتلال، بينهم ضابط، وإصابة 3 آخرين، وتدمير سيارة مدرعة من نوع كريبي.

الثالث من حزيران:

نفذت قواتنا عملية ضد مجموعة من جنود جيش الاحتلال في محيط قرية باصوفان، أسفرت عن مقتل 4 جنود وإصابة 4 آخرين.

استهدفت قواتنا محطة للوقود تابعة للمرتزقة في مدينة عفرين ما أسفر عن تدمير المحطة.

وكانت حصيلة العمليات التي نفذتها قواتنا في الفترة الواقعة بين الأول والثالث من شهر حزيران، مقتل 12 جنديًّا تركيًّا واثنين من مرتزقة الاحتلال وإصابة 7 من جنود جيش الاحتلال".

(ك)