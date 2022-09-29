قوات تحرير عفرين: مقتل 11 من جنود الاحتلال التركي ومرتزقته وإصابة 8 آخرين- تم التحديث

أعلنت قوات تحرير عفرين، خلال بيان، تنفيذها 3 عمليات ضد جيش الاحتلال التركي في ناحيتي شرا وشيراوا بعفرين المحتلة في الفترة الممتدة بين 22- 27 أيلول الجاري.

وأكدت القوات مقتل 3 من جنود الاحتلال التركي وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى مقتل 8 من مرتزقته وإصابة 6 آخرين منهم على الأقل.

وجاء في نص البيان:

"مقابل هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته تمّ بين الثاني والعشرين والسابع والعشرين من شهر أيلول الجاري تنفيذ عمليات ردع. وفي هذا السياق:

تمّ في الثاني والعشرين من شهر أيلول الجاري تنفيذ عمليةٍ خاصة ضدّ مرتزقة الاحتلال التركي في قرية عنابكة في ناحية شرا. ولم يتبيّن في هذه العملية عن سقوط عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا في صفوف العدو.

وفي السادس والعشرين من أيلول الجاري تم تنفيذ عملية اقتحامٍ واسعة ضد مرتزقة الاحتلال في قرية برج حيدر في ناحية شيراوا. وقد أسفر الهجوم الأول عن مقتل ٣ مرتزقة. بعد ذلك حاول العدو مرتين سحب قتلاه وجرحاه، وفي كلتا هاتين المرّتين استهدفت قواتنا مجموعات مرتزقة الاحتلال الذين حاولوا سحب قتلاهم وجرحاهم. الأمر الذي أسفر عن مقتل ٥ مرتزقة آخرين وإصابة ٦ مرتزقة. وقد أسفرت هذه العملية عامةً عن مقتل ٨ مرتزقة وإصابة ٦ آخرين.

وقد أسفرت عمليةً نفّذتها قواتنا في قرية غوبله في شيراوا في السابع والعشرين من أيلول الجاري عن مقتل ٣ جنودٍ من جيش الاحتلال التركي وإصابة ٢ آخرَين.

وقد أسفرت هذه العمليات عامةً عن مقتل ٣ جنودٍ من جيش الاحتلال التركي و٨ مرتزقة تابعين لهم، وإصابة جنديين اثنين من جيش الاحتلال التركي، بالإضافة إلى ٦ مرتزقة على الأقل. هذا وسنواصل في قواتنا تنفيذ عمليات الردع مقابل هجمات الاحتلال".

(ر)

ANHA