قوات تحرير عفرين: مقتل 10 مرتزقة وإصابة 4 آخرين

وكشف قوات تحرير عفرين، اليوم، عن حصيلة عملياتها في الفترة الممتدة بين الـ 26 من حزيران الفائت وحتى الـ 30 من ذات الشهر ذاته.

وجاء في نص بيان كتابي للقوات:" إلى الإعلام والرأي العام

نفذت قواتنا سلسلة عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في الفترة الممتدة بين الـ 26 ومن الـ 30 من شهر حزيران الفائت.

في الـ 26 من حزيران، نفذت قواتنا عملية قنص ضد نقطة للمرتزقة في بلدة مارع قتل على إثرها مرتزق واحد. في ذات اليوم، جرى تنفيذ عملية عند دوار كاوا في مركز مدينة عفرين وقتل بنتيجتها 4 مرتزقة بينهم قيادي بالإضافة إلى إصابة 4 مرتزقة. كما أسفرت العملية عن تدمير سيارتين.

في الـ 27 من حزيران، استهدفت قواتنا نقطة لجيش الاحتلال التركي في قرية دابق التابعة لبلدة مارع. قتل وأصيب عدد من جنود الاحتلال، ولم يتم التأكد من أعدادهم.

في الـ 29 من حزيران، نفذت قواتنا سلسلة عمليات قنص ضد مقر للمرتزقة في محيط بلدة مارع، وقتل جراء تلك العمليات 5 مرتزقة.

في الـ 30 من حزيران، قتل مرتزق جراء عملية قنص نفذتها قواتنا ضد مجموعة مرتزقة بالقرب من قرية كفركلبين التابعة لمنطقة إعزاز. وفي اليوم ذاته، جرى تدمير عربة محملة بسلاح دوشكا في بلدة مارع.

في جميع تلك العمليات، قتل 10 مرتزقة وأصيب 4 آخرون.

(م)

ANHA