قوات تحرير عفرين: القضاء على 7 جنود لجيش الاحتلال التركي في قرية غزاوية

واستهدف تفجير بتاريخ 12 أيلول الجاري، مقراً لجيش الاحتلال التركي في قرية غزاوية، لتعلن يوم أمس، قوات تحرير عفرين مسؤوليتها وقالت: إنهم نفذوا عملية استهدفت جيش الاحتلال التركي .

واصدرت القوات اليوم، بيانا موسعاً، ذكرت فيه نتائج العملية إضافة لنشر مقاطع فيديو تبين تفاصيلها.

وجاء في نص البيان:

"بتاريخ 12 أيلول، وفي ساعات المساء، نفذت قواتنا عمليتين نوعيتين استهدفتا مقرين للاحتلال التركي، في قرية غزاوية التابعة لناحية جندريسه.

ونتج عن العملية، مقتل 7 جنود لجيش الاحتلال التركي، إضافة لإصابة 10 جنود ومرتزقين بجروح متفاوتة، فيما دمرت 8 نقاط للرصد، وعربتين من نوع BMB ودبابة.

وبعد العملية وصلت طائرتا هليكوبتر من عفرين وجندريسه، وعدد من سيارات الإسعاف لموقع العمليتين، ونقلت قتلى وجرحى الاحتلال.

جيش الاحتلال التركي، استهدف قرى في ناحية شيراوا بالقذائف، فيما استمر تحليق الطائرات المسيرة في سماء المنطقة، هذا واسفر القصف على قرية برج القاص عن إصابة مدنيين، وإلحاق أضرار مادية بممتلكات القرويين.

عملياتنا تعتبر انتقاماً للممارسات الوحشية والبعيدة عن الإنسانية للاحتلال التركي بحق أهالي عفرين".

(سـ)

http://parezvan.tv/v/2573473880/%C3%87alakiya-li-gund%C3%AA-Xzewiy%C3%AA-ya-nav%C3%A7eya-Cindir%C3%AAs%C3%AA