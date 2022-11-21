قوات تحرير عفرين تتبنى عملتين نفذتا ضد جيش الاحتلال التركي

رداً على هجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، نفذت قوات تحرير عفرين عمليتين ضد جيش الاحتلال.

وقالت القوات في بيان لها عن تفاصيل العمليتين "

إلى الرأي العام

تواصل الدولة التركية المحتلة هجماتها على مناطقنا، وصعدت مؤخراً من هجماتها الجوية. تركزت الهجمات الجوية خلال اليومين الأخيرين على مناطق تجمعات المدنيين وفقد عدد كبير منهم حياتهم أو أصيبوا بجراح. قواتنا نفذت في الـ 20 من تشرين الثاني الجاري عمليتين انتقاميتين.

العملية الأولى. استهدفت مخفر أونجوبينار للشرطة الخاصة. أسفرت العملية عن مقتل 3 منهم أحدهم برتبة عالية إضافة إلى إصابة 8 آخرين.

العملية الثانية، نفذت في منطقة مارع ضد قاعدة دابق. هذه العملية أدت إلى مقتل جنود وإصابة 4 آخرين".

ويوم أمس الأحد، قالت مصادر أن عملتين استهدفتا جيش الاحتلال التركي.

(م)