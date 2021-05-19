قوات تحرير عفرين تصدر بيانًا مهمًّا وتدعو الأهالي إلى أخذ الحيطة

وقالت قوات تحرير عفرين التي تنفذ عمليات عسكرية ضد الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين والمناطق السورية المحتلة، في بيان اليوم، إنها أصدرت بيانًا يوم الـ 19 من آذار الفائت، قالت فيه إن وحدة عسكرية تابعة لها اشتبكت مع العدو، وقد أسفر ذلك عن استشهاد الرفيقة روكن زردشت وأسر شخصين آخرين.

وأضافت القوات في بيانها، الذي حصلت وكالتنا على نسخة منه، أن "المدعو حكيم الذي وقع في يد العدو في تلك الواقعة، بدأ العمل لصالح العدو، وشارك في الفترة الأخيرة في نشاطات لجهاز الاستخبارات التركي (الميت)"، ودعت القوات الأهالي إلى أخذ الحيطة.

(ج)