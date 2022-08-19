قوات تحرير عفرين تقضي على 4 مرتزقة وتؤكد: لن ندع أي هجوم يمر دون رد

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم، بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه تنفيذ قواتها لعمليتين ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في ناحية موباتا وقرية مريمين التابعة لناحية شرا، جاء فيه:

"في مواجهة هجمات جيش الاحتلال التركي التي تتزايد يوماً بعد يوم، نفذت قواتنا عمليات الرد في 14 و17 آب، في إطار الدفاع المشروع.

في 14 آب/ أغسطس، وخلال عملية نوعية قُتِل 2 من مرتزقة جيش الاحتلال التركي في ناحية موباتا.

في 17 آب/ أغسطس، نفّذت قواتنا عملية نوعية في قرية مريمين التابعة لناحية شرا، أسفرت عن مقتل 2 من مرتزقة الاحتلال التركي وجرح 2 آخرين.

أسفرت العمليتان عن مقتل 4 من مرتزقة الاحتلال التركي وإصابة 2 آخرين، وبصفتنا قوات تحرير عفرين، لن ندع أي هجوم من قبل المحتلين يمر دون رد، سنحمي شعبنا من جميع هجمات المحتلين".

(ل م)