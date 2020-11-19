قوات تحرير عفرين تنفذ سلسلة عمليات ناجحة ضد المحتلين

ونفذت قوات تحرير عفرين 3 عمليات ضد المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا في الفترة الممتدة بين الـ 11 والـ18 من تشرين الثاني الحالي.

وكشفت القوات عن تفاصيل العمليات عبر بيان كتابي نشرته اليوم. وجاء في نص البيان:

إلى الرأي العام

"نواصل عمليات الانتقام ضد دولة الاحتلال التركي التي تطبق سياسات الإبادة والصهر بحق شعبنا في عفرين، وفي هذا الإطار، في الـ 11 من تشرين الثاني نفذت قواتنا عملية ضد المرتزقة في قرية عرب ويران في ناحية شرا. قتل مرتزقان جراء العملية وأصيب آخر بجراح.

في الـ 12 من ذات الشهر نفذت قواتنا عملية ضد المرتزقة في قرية أرندة في ناحية شيه قتل على إثرها مرتزقان.

وفي ذات الإطار، نفذت قواتنا عملية في عفرين قتل جرائها 5 مرتزقة على الأقل ودمرت عربة عسكرية.

بنتيجة العمليات الثلاث قتل 9 مرتزقة على الأقل وأصيب واحد. عملياتنا ستتواصل ضد دولة الاحتلال التركي".

(م)

ANHA