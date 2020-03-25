قوات تحرير عفرين تنفذ سلسلة عمليات ضد مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين وإعزاز

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم بياناً حول عمليات نفذتها قواتها في عفرين وإعزاز.

وجاء في نص البيان:

"يوم ٢٠ آذار

قامت قواتنا بعملية تفخيخ ضد مرتزقة الجيش التركي في قلب مدينة عفرين، في المحصلة قُتل مرتزق، وجُرح اثنان آخران.

قامت قواتنا في مدينة عفرين وعلى طريق ناحية راجو بعملية تفخيخ ضد مرتزقة الجيش التركي، في المحصلة دُمرت مركبة، وجُرح مرتزق.

يوم ٢١ آذار

قامت قواتنا في قرية كفر خاشر التابعة لمدينة إعزاز بعملية استهداف ضد مرتزقة الجيش التركي، في المحصلة قُتل مرتزق.

يوم ٢٣ آذار

قامت قواتنا في ساحة آزادي بعملية تفخيخ ضد مرتزقة الجيش التركي في قلب مدينة عفرين، لكن لم نستطع معرفة محصلة العملية.

كما يقوم جيش الغزو التركي وفصائله الإرهابية، وخاصة في الآونة الأخيرة، بقصف قرى ونواحي منطقة عفرين والشهباء باستمرار، مع استمرار حركة الطائرات المُسيّرة على المنطقة".