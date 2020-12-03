قوات تحرير عفرين تنفذ عملية نوعية ضد الاحتلال التركي ومرتزقته نفذت قوات تحرير عفرين عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين. خبر 03 كانون الأول 2020, الخميس - 13:10 2020-12-03T13:10:00 عفرين نفذت قوات تحرير عفرين عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين المحتلة. يتبع...... ANHA إقرأ أيضاً الاحتلال التركي يقطع أكثر من 7 آلاف شجرة زيتون في عفرين المحتلة اقتلع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته وقطعوا ما يزيد ... استمرار ردود الفعل المستنكرة لاتفاق هولير - بغداد أدان اتحاد المعلمين ولجنة إدارة المدارس في ناحية ك... حصيلة هجمات الاحتلال التركي خلال شهر تشرين الثاني في عفرين والشهباء خلال شهر تشرين الثاني تعرضت مقاطعتا عفرين والشهبا... الموقع القديم