قوات تحرير عفرين تنفذ عملية نوعية ضد الاحتلال التركي ومرتزقته

​​​​​​​نفذت قوات تحرير عفرين عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين.
خبر 2020-12-03T13:10:00 عفرين

نفذت قوات تحرير عفرين عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين المحتلة.

يتبع......

ANHA


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