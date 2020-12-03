قوات تحرير عفرين تنفذ عملية نوعية ضد الاحتلال التركي ومرتزقته ​​​​​​​نفذت قوات تحرير عفرين عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين.