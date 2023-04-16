قوات تحرير عفرين تكشف سجل مقاتلين اثنين

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم، بياناً كتابيّاً، كشفت فيه استشهاد مقاتلَيها جيلو باليا وخابور عفرين في منطقة عفرين وذلك خلال المرحلة الثانية لمقاومة العصر.

وجاء في نصّ البيان:

"يستمرّ نضالنا ضدّ دولة الاحتلال التركي ومجموعات المرتزقة في سياق المرحلة الثانية لمقاومة العصر في عفرين، وفي هذا الإطار استشهد رفيقانا جيلو باليا وخابور عفرين في منطقة عفرين في الخامس عشر من نيسان الجاري وهما على رأس مهامهما الثوريّة.

مع انطلاق الانتفاضة الشعبيّة في جميع أنحاء سوريا ضدّ نظام البعث عام 2011، قام الشعب الكردي في روج آفاي كردستان أيضاً بتحرير مدنه واحدةً تلو الأخرى بقيادة الشبيبة الثوريّة. ولم يبقَ أحد لم يتأثر بالثورة. وقد التحق رفيقنا جيلو عفرين من أرض المقاومة، مدينة عفرين بصفوف وحدات حماية الشعب في منطقة عفرين مع الخطوات الأولى لتشكيلها. وخلال الحرب التي خاضتها وحدات حماية الشعب ضدّ مجموعات المرتزقة كداعش وجبهة النصرة، شارك الرفيق جيلو في حملات تحرير الشهباء وما حولها. كما حارب على الجبهات الأمامية خلال مقاومة عفرين التي استمرّت 58 يوماً والتي تعدّ جزءاً من مقاومتنا للاحتلال. وبالرغم من أنّه متزوج وأبٌ لثلاثة أولاد، إلّا أنّه لم يسمح للوضع العائليّ أن يشكّل عقبةً في طريقه للدفاع عن المنطقة وأمنها واستقرارها. وبعد احتلال عفرين، تعمّق أكثر في التدريبات، لتحرير المكان الذي وُلد ونشأ فيه والعودة إلى أرض عفرين مجدّداً، وفي هذا السياق طوّر من نفسه على مستوى القيادة، ورأى وضع شعبنا العفريني الذي هُجّر إلى الشهباء وباقي المناطق عن كثب وشاركهم معاناتهم. كان الرفيق جيلو يتحمّل مسؤولية الوطن والشعب ومقاتليه أيضاً، لذا كان في أعماله ومهامه دقيقاً وصادقاً كشخصيته. وكان مستعدّاً لأداء أي واجب يُطلب منه حيث لم يتردّد في حياته يوماً.

تأثّر الرفيق خابور عفرين كأي شخصٍ يحب وطنه ومرتبط به، بالأفكار الحرّة. عندما اُحتلّت عفرين انضمّ إلى صفوف قواتنا للانتقام من المحتلّ ومحاسبته. وأصرّ على المقاومة بإرادةٍ فولاذيّة لا تقبل الاستسلام للاحتلال يوماً في سبيل العودة إلى عفرين. ووضع الرفيق خابور تحرير عفرين نصب عينيه بوصفه هدفه الأساس، وبنى شخصيته وهو في ريعان شبابه لتحقيق أهدافه العظيمة وأخذ على عاتقه تولّي واجبات عظيمة لكنّه استشهد باكراً.

ونحن هنا نؤكّد على تحقيق أهداف رفيقينا، إذ نشاركهما أحلامهما، ونقدّم تعازينا لأسرتي رفيقينا جيلو باليا وخابور عفرين ولشعبنا الوطني بأسره".

سجل الشهيدين بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: جيلو باليا

الاسم والكنية: محمود إبراهيم

اسم الأم: أمينة

اسم الأب: جمال

تاريخ ومكان الاستشهاد: منطقة عفرين/ 15 نيسان 2023

الاسم الحركي: خابور عفرين

مكان وتاريخ الاستشهاد: منطقة عفرين/ 15 نيسان 2023

(ر)