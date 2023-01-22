قوات تحرير عفرين تكشف سجل مقاتل استشهد خلال المرحلة الثانية لمقاومة العصر

كشفت قوات تحرير عفرين عبر بيانٍ كتابيّ أصدرته اليوم الأحد، سجل المقاتل محمد سيدو (شيرهات عفرين) الذي استشهد في منطقة عفرين في العشرين من الشهر الجاري.

وجاء في نصّ البيان:

"يستمرّ نضالنا ضدّ دولة الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التابعة لها في سياق المرحلة الثانية لمقاومة العصر في عفرين. وفي هذا الإطار، استشهد رفيقنا شيرهات عفرين في العشرين من شهر كانون الثاني الجاري في منطقة عفرين وهو على رأس مهامه الثوريّة.

نظّم شعبنا العفريني صفوفه في الدفاع الذاتي مع تعرّفه على حركة التحرّر الكردستانيّة وناضل في سبيل الحفاظ على وجوده. وقاد ثورة روج آفا وقام بكل ما يلزم في سبيل الحفاظ على المنجزات القيّمة لهذه الثورة. هذا وقدّم أهالي عفرين الآلاف من أبنائهم الشجعان الذين ربّوهم على نهج المقاومة شهداءً في سبيل تعزيز ثورة روج آفا والحفاظ عليها، كما لعبوا دوراً مهمّاً في تعريف العالم بهذه الثورة وانتشارها على مستوى العالم ووضعوا بصمتهم على صفحات التاريخ.

سيتمّ إحياء ذكرى شهدائنا الأبطال في قضيتنا المقدّسة وخلال مسيرة نضالنا في سبيل الحريّة على الدوام. ونكرّر العهد الذي قطعناه لشهدائنا مرة أخرى في شخص رفيقنا، الشهيد الخالد شيرهات ونؤكّد على تحقيق هدفهم. وعلى هذا الأساس نقدّم تعازينا لعائلة رفيقنا الشهيد ولشعبنا العفريني المقاوِم وشعبنا الكردستاني بأسره".

(ر)

ANHA