قوات تحرير عفرين تكشف سجل اثنين من مقاتليها

أصدرت قوات تحرير عفرين، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيها سجل مقاتلين اثنين، استشهدا بهجوم مسيّرة تركية، جاء فيه:

"ارتقى رفيقانا رزكار وروجهات اللذان كانا مكلفين بالمشاركة في المرحلة الثانية بمقاومة العصر في عفرين في 14حزيران الجاري، إلى مرتبة الشهادة إثر قصف جوي للاحتلال التركي.

يتمتع شعب عفرين بالحس الوطني القوي، وقد أخذ على عاتقه مسؤولية كبيرة في تطوير حركة التحرر الكردستاني، فالآلاف من أبطال هذا الشعب في عفرين، قاتلوا من أجل قضية كردستان في جميع أرجاء الوطن ضد الاحتلال، وقدموا التضحيات. وفي الأعوام العشرة الأخيرة من ثورة روج آفا وما بعدها، حملوا على عاتقهم إرث المقاومة.

شعبنا الوطني في عفرين المناضل من أجل الحرية من المنطقة الممتدة من ديرك إلى حلب المتشبث بالحرية، لم يوقف نضاله ولم يتوانَ عن الدفاع عن حريته. إن الشهيدين رزكار وروجهات هما من أبناء وأبطال شعبنا الذين يمتلكون إرثا عميقاً من هذه المقاومة.

رفيقنا رزكار انضم إلى صفوف المقاومة عام 2015 ضد الاحتلال الذي كان يطوق عفرين من جميع الجهات، وشارك في العديد من المعارك والحملات عامي 2016 و2017 ضد المرتزقة آنذاك، وطوّر نفسه كمقاتل، وتلقّى تدريب الاختصاص في فنون القتال. وبعد احتلال عفرين ازداد غضبه وكراهيته للعدو، وشارك بفعالية وحماس في عملياتنا ضد الاحتلال إلى أن وصل إلى مرتبة الشهادة.

لم يقبل صديقنا روجهات، باعتباره ابن عائلة وطنية من عفرين، باحتلال أراضيه وشارك بفاعلية في نضالنا من أجل الحرية ضد الاحتلال التركي ومرتزقته في 2020. صديقنا روجهات لطالما شعر أنه مدين لشعبنا مثل العديد من أصدقائنا، وثابر بنضال مفعم لإعادة شعبه إلى أرضه، صديقنا رزكار الذي استشهد معه، وعملا بطريقة جماعية معاً، وحققا نجاحات معاً.

في شخص صديقينا روجهات ورزكار نستذكر جميع شهدائنا باحترام وامتنان، الذين أثبتوا أن تحرير عفرين وجميع المناطق المحتلة لا يأتي إلا بالتضحيات الجسيمة والكفاح الثوري الكبير، ونجدد عهدنا بأن نحتفظ بذكريات شهدائنا حية في نضالنا ونحقق آمالهم بالتأكيد.

سجل الشهداء كالآتي:

الاسم: رزكار ولات

الاسم والكنية: يوسف حسو

اسم الأم: أمينة

اسم الأب: مرا

مكان وتاريخ الاستشهاد: منطقة عفرين 14 حزيران 2023

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الاسم: روجهات بيكس

الاسم والكنية: كاوا حسن

اسم الأم: سهام

اسم الأب: فاروق

مكان وتاريخ الاستشهاد: منطقة عفرين 14 حزيران 2023"

(م ح)

ANHA