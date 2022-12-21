قوات تحرير عفرين تكشف سجل اثنين من مقاتليها

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم الأربعاء، بياناً كتابيّاً كشفت فيه سجل المقاتلين جانفدا وزينال اللذان استشهدا في إقليم عفرين في العشرين من شهر كانون الأول الجاري.

جاء في نصّه:

"استشهد رفيقانا جانفَدا وزينال يوم العشرين من كانون الأول الجاري وهما على رأس مهامهما.

يستمر نضالنا ضدّ جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في إقليم عفرين في إطار المرحلة الثانية لمقاومة العصر. إذ يُخاض نضالٌ لا مثيل له وبتضحيات عظيمة لتحرير الأراضي الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي. إذ ضحّى الآلاف من أبطالنا بأرواحهم في سبيل الوصول لعفرين محرّرة يسودها السلم والأمن. ومن هذا المنطلق اتّخذ رفيقانا جانفَدا وزينال موقعهما في الجبهات الأمامية في سبيل حرية شعبهما ووطنهما، وجعلا من أنفسهما درعين في وجه المحتلين والمستبدين للشعوب. لقد أدرك رفيقانا جانفَدا وزينال أنه لا يمكن الوقوف بوجه هؤلاء المحتلين إلّا عبر اتّخاذ الموقف الثوري وخوض نضالٍ قوي. وقد انضمّ رفيقانا الاثنان إلى صفوف قواتنا وهما على علمٍ بهذا منذ أوّل يومٍ لانضمامهما وحتّى لحظة استشهادهما، وأصبحا رمزين لثوّار العصر بالنسبة لنا.

نقدّم تعازينا أولاً لعائلتي شهيدينا جانفدا وزينال ثمّ لشعبنا الوطني بأسره. ونجدّد عهدنا لشهدائنا بتحقيق أحلام وأماني شهدائنا وشعبنا وتتويج نضالنا بالحرية الدائمة".

سجل الشهيدين بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: جانفدا

الاسم والكنية: جوان رشيد

اسم الأم: حسرت

اسم الأب: محمد علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: إقليم عفرين/ 20 كانون الأول 2022

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الاسم الحركي: زينال راجو

الاسم والكنية: حمودة عثمان

اسم الأم: خالدة

اسم الأب: لقمان

مكان وتاريخ الاستشهاد: إقليم عفرين/ 20كانون الأول 2022

(ر)