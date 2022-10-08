قوات تحرير عفرين تكشف سجل اثنين من مقاتليها استشهدا في عفرين المحتلة

أصدرت قوات تحرير عفرين، إلى الرأي العام، بياناً كتابياً، كشفت فيه سجل الشهيدين عكيد وزنار.

جاء في نص البيان:

"شنّ المرتزقة التابعون لدولة الاحتلال التركي في الساعة السادسة من صباح يوم الـ 7 من تشرين الأول الجاري هجوماً على مواقع قواتنا في منطقة عفرين. وأدى ردّ قواتنا إلى اندلاع اشتباكاتٍ عنيفة. وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة لكن لم يتم الحصول على معلومات واضحة. كما أسفرت هذه الاشتباكات العنيفة عن استشهاد رفيقينا عكيد عفرين وزنار تل قراح اللذين قاتلا بشجاعة.

وُلد رفيقنا عكيد في كنف عائلة عفرينية وطنيّة في ناحية راجو. ومع انطلاق ثورة روج آفا؛ انضمّ لصفوف الثورة كأي شخصٍ شريف. وقد شارك رفيقنا عكيد بخبراته في حربنا ضدّ مرتزقة داعش، النصرة والجيش التركي المحتل كقيادي. لاسيما أنّه شارك بشكلٍ نشط وفاعل في مقاومة الشهباء عام 2016 ومقاومة العصر في عفرين.

وبعد احتلال عفرين؛ اتّخذ الرفيق عكيد مكانه على الجبهات الأمامية للمقاومة وشارك بشكلٍ فاعلٍ في كلّ عمليةٍ نُفّذت ضدّ العدو ولعب دوراً بارزاً فيها. كان يتمتّع في قتاله بالشجاعة والجسارة، لذا كُلّف خلال فترة قصيرة بقيادة الكتيبة. وقد أخذت مسؤوليته تجاه الشعب والثورة تتعاظم يوماً بعد يوم، وقد خاض الحرب وانخرط في الحياة وفقاً لهذه الحقيقة. فقد عاش وفقاً للقيم النبيلة للرفاقية وبتواضعٍ كبير، كما أبدى وبدون تردد تضحيةً كبيرة وبذل جهداً كبيراً في مهامه. ووجّه بروحه العالية هذه حتّى لحظة استشهاده ضرباتٍ موجعةً للعدو وانضمّ لقافلة الشهداء ببسالة كبيرة.

أمّا رفيقنا زنار تل قراح فهو من مكوننا العربي. انضمّ لصفوف الثورة عام 2016 مع تعرّفه على النضال في سبيل الحرية. وتبنّى مشروع الأمة الديمقراطية للقائد آبو؛ إيماناً منه بأنّ وحدة الشعبين الكردي والعربي ستكون وسيلةً لتحرير جميع الشعوب المضطهدة في الشرق الأوسط، ولهذا أدّى مهامه وواجباته بحماسٍ شغف كبيرين. وقد حارب الرفيق زنار بشجاعةٍ كبيرة خلال فترة ما مرتزقة داعش وهو في صفوف وحدات جبهة الأكراد ثمّ انضمّ لصفوف قواتنا وقاتل ضدّ جميع قوى الاحتلال وقاوم بالروح ذاتها. كما شارك في مقاومة العصر في عفرين ووضع بصمته على العشرات من ملاحم مقاومة العصر.

إنّ استشهاد رفيقينا الاثنين سيصعّد ويعزّز نضالنا ضد الاحتلال، ونؤكّد هنا على أنّنا سننتقم لرفيقينا. ونقدّم تعازينا أولاً لعائلتَي الشهيدين عكيد وزنار ثمّ لشعبنا بأسره، ونتعهّد في قوات تحرير عفرين بتحقيق أحلام شهدائنا وشعبنا ببناء وطنٍ حرّ.

سجل رفيقينا الشهيدين كالتالي:

الاسم الحركي: عكيد عفرين

الاسم والكنية: محسوم بكداش

اسم الأم: حورية

اسم الأب: رفعت

مكان وتاريخ الاستشهاد: منطقة عفرين- 7 تشرين الأول 2022

الاسم الحركي: زنار تل قراح

الاسم والكنية: علاء الدين صليبي

اسم الأم: عائشة

اسم الأب: مصطفى

مكان وتاريخ الاستشهاد: منطقة عفرين- 7 تشرين الأول 2022".

(ر)