قوات تحرير عفرين تكشف سجل أحد مقاتليها

أصدرت قوات تحرير عفرين، اليوم بياناً كتابيّاً، كشفت فيه سجل مقاتلها كيفارا نعسان (الاسم الحركي: تكوشر عفرين) الذي استشهد في منطقة عفرين الـ 5 من تموز الجاري خلال المرحلة الثانية لمقاومة العصر.

وجاء في نصّ البيان الذي وصلتنا نسخة عنه التالي:

"استشهد رفيقنا تكوشر عفرين الذي كان منخرطاً في نضالنا ومقاومتنا ضدّ دولة الاحتلال التركي ومجموعات المرتزقة التابعة لها، في إطار المرحلة الثانية لمقاومة العصر في عفرين، في الـ 5 من تموز الجاري وهو على رأس مهامه الثوريّة.

مدينتنا عفرين هي إحدى المدن التي تأثّرت بفكر وفلسفة القائد آبو منذ بداية ظهوره على صفحات التاريخ، إذ وجد أهلها أنّ وجودهم وهويّتهم مرتبط بهذا الفكر وهذه الفلسفة، فقد تابع أهلنا جهود ومساعي القائد عن كثب وأصبحوا شهداءً في سبيل حقيقة القائد، ووهبوا أبنائهم للقضيّة المقدّسة في سبيل الحريّة واستقلال الوطن، وقد ازداد هذا تنظيماً مع انطلاق ثورة روج آفاي كردستان، إذ تولّى أبناء شعبنا مهمّة الدفاع عن أرضهم وكرامتهم جنباً إلى جنب على جبهات القتال ضدّ العدو الوحشي والدموي. وبثّت مدينة عفرين التي كانت تعيش مكوناتها في سلامٍ واستقرار الخوف والرعب في قلب الاحتلال التركي وأصبحت كابوساً لها. وقد شهد رفيقنا تكوشر وحشية دولة الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين لها على مدينته عفرين عندما شنّت عليها هجمات الاحتلال والإبادة عام 2018 عن قرب. وقد نظّم نفسه بحماس وشغفٍ كبيرين رغم أنّه لا يزال في مطلع شبابه، وخاض في معاناة شعبه وآلامهم، ما دفعه في النهاية إلى الانضمام إلى صفوف قواتنا. وقد بذل رفيقنا تكوشر جهوداً لا مثيل لها في سبيل تحرير مدينته منذ اليوم الأوّل لانضمامه إلى قواتنا وحتّى لحظة استشهاده، وركّز على تدريباته بسرور وحماس وتوقٍ إلى الانتقام لشعبه وأهله للمعاناة التي عاشوها، وبذل جهوداً كبيرة على الصعيد العسكري وطوّر من نفسه على الصعيد الأيديولوجي أيضاً، وأعاد بناء شخصيته في ضوء المعاناة التي يشهدها وطنه وخلق لنفسه مكانةً في قلوب رفاقه، وبنى لنفسه بتواضعه ووفائه لأرض وكرامة وطنه شخصيّة ذات أهداف عظيمة منذ الصغر.

نقدّم تعازينا لأسرة رفيقنا تكوشر ولشعبنا الوطني بأسره، ونجدّد عهدنا لشهدائنا الخالدين بإحياء ذكراهم خلال مسيرة النضال في سبيل هذه القضيّة المقدّسة والحريّة، وإبقاء ذكراهم حيّةً في قلوبنا وذاكرتنا دائماً".

سجل الشهيد بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: تكوشر عفرين

الاسم والكنية: كيفارا نعسان

اسم الأم: أمينة

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: منطقة عفرين/ 5 تموز 2023".

(ر)