قوات تحرير عفرين تكشف هوية مقاتل استشهد في 25 تموز الجاري

وأصدرت قوات تحرير عفرين بياناً كتابياً كشفت فيه هوية أحد مقاتليها الذي استشهد في منطقة عفرين جراء قصف الاحتلال التركي.

وجاء في البيان "بتاريخ 25 تموز، ارتقى رفيقنا، زنار عفرين، إلى مرتبة الشهادة جراء قصف الاحتلال التركي لمنطقة عفرين، فيما أصيب اثنان من رفاقنا"

بيان قوات تحرير عفرين أشار إلى أن المقاتل زنار عفرين التحق بصفوف القوات عام 2020، وتحلى خلال فترة نضاله بروح معنوية عالية، وأدى جميع المسؤوليات التي كانت تقع على عاتقه، وحافظ على روح المقاومة حتى التحق بقافلة الشهداء.

سجل الشهيد زنار عفرين:

الاسم الحركي: زنار عفرين

الاسم والكنية: رحمان حسين

اسم الأم: أمنية

اسم الأب: علي حسين

مكان وتاريخ الاستشهاد: عفرين – 25 تموز 2020.

(ك)