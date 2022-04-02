قوات تحرير عفرين تكشف هوية أحد مقاتليها

وجاء في نص بيان قوات تحرير عفرين (HRE):

"نستذكر رفيقنا مظلوم طعانة بإجلال. لقد استشهد رفيقنا مظلوم إثر حادث وقع عندما كان على رأس عمله في الأول من نيسان الجاري.

وُلد رفيقنا مظلوم في عائلة وطنيةٍ في منطقة المقاومة؛ الشهباء. لقد عثر رفيقنا مظلوم على فرصة للتعرف على قواتنا ونضالنا لأنه ترعرع في محيطٍ وطنيٍ ومنطقة شهدت على قتالنا في سبيل الحرية. كما أنّه تأثر بوطنية المنطقة التي ترعرع وشبّ فيها، واستقرار أهالي عفرين في منطقته الشهباء بعد احتلال عفرين.

قرر رفيقنا مظلوم الانضمام إلى نضالنا من أجل الحرية عام 2019 بعد احتلال عفرين. وقد بذل جهداً كبيراً في سبيل أن يكون مقاتلاً بحق لشعبه من أجل تحرير عفرين. لقد أحدث خلال مسيرة حياته الثورية البالغة ثلاث سنوات تغييراً في شخصيته وفي قتاله على السواء.

لقد قدّمنا خلال نضالنا من أجل الحرية العديد من الرفاق الأبطال نتيجة النضال البطولي لهذه الأرض وقلوبنا. إلّا أنّ بعض الحوادث التي تتسبّب باستشهاد رفاقنا تحزننا. ونجدّد عهدنا في إعادة إحياء جهد وذكرى رفيقنا الشهيد مظلوم خلال مسيرة نضالنا من أجل الحرية على الدوام.

نستذكر في شخص رفيقنا مظلوم جميع شهدائنا الأبطال بإجلال. ونقدّم تعازينا لعائلة شهيدنا وشعبنا بأكمله".

سجل الشهيد بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: مظلوم طعانة

الاسم والكنية: أحمد كلّي

اسم الأم: عدلة

اسم الأب: محمد

مكان الولادة: الشهباء

تاريخ الاستشهاد: 1 نيسان 2022

(ر)