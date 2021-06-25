قوات تحرير عفرين تكشف حصيلة سلسلة من العمليات التي نفذتها ضد الاحتلال التركي

و أ صدرت قوات تحرير عفرين، اليوم بياناً للرأي العام، كشفت من خلاله حصيلة سلسلة من العمليات التي نفذتها ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته .

وخلال البيان، أشارت القوات أ ن العمليات أ سفرت عن مقتل وإصابة عدد من مرتزقة الاحتلال وتدمير عربات عسكرية تابعة لهم.

ونص البيان:

"تستمر قواتنا بعملياتها الانتقامية ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وفي هذا الإطار نفذت وحدات من قواتنا سلسلة من العمليات النوعية في مواقع متفرقة في عفرين ومحطيها.

ففي تاريخ 19 حزيران، استهدفت قواتنا قاعدة للاحتلال التركي كانت قيد ال إ نشاء وذلك في بلدة مارع، وخلال العملية تم تدمير آلية للبناء، و إ عطاب أخرى، فيما قتل خلالها جندي للاحتلال التركي وموظف عامل معهم.

وبتاريخ 20 حزيران، استهدفت قواتنا تجمع للمرتزقة التابعين لجيش الاحتلال التركي في بلدة مارع، ونتج عن العملية تدمير عربة عسكرية، وقتل عدد من المرتزقة و أصيب آخرون بجروح لم يتم تحديد عددهم بدقة.

وفي نفس اليوم، نفذت قواتنا عملية أ خرى في قرية عمر سيمو التابعة لناحية شرا، وخلالها استهدفت قواتنا مجموعة من المرتزقة التابعين لفرقة عاصفة الشمال، هذا و أ سفرت العملية عن مقتل 3 مرتزقة وإصابة مرتزق و ا حد وتدمير عربة عسكرية تابعة لهم.

وبتاريخ 24 استهدفت قواتنا مرتزقة تابعين للاحتلال في قرية كفر خوشر لناحية أعزاز، العملية نتج عنها مقتل مرتزقين ا ثنين وإصابة ا ثنين آخرين ".

حصيلة العمليات

قوات تحرير عفرين وخلال بيانها أكدت أ ن العمليات التي نفذتها في مارع وشرا و أ عزاز نتج عنها مقتل جندي تركي وموظف عامل مع الجيش التركي، إضافة لـ5 مرتزقة، فيما أصيب 3 مرتزقة آخرين ، ودمرت 3 عربات عسكرية تابعة لهم.

(سـ)