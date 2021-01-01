قوات تحرير عفرين تكشف حصيلة عام من العمليات ضد المحتلين

وكشفت قوات تحرير عفرين، اليوم في بيان، حصيلة عمليات ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وحصيلة الهجمات التركية على المنطقة.

وجاء في نص البيان:

"عقب احتلال مقاطعة عفرين، طبقت الدولة التركية شتى السياسات والممارسات المنافية للإنسانية من قتل وخطف وصهر وإبادة، ولا تزال تواصل تلك الممارسات، فمن جهة تعمل على إحداث تغيير ديموغرافي في عفرين، ومن جهة أخرى تعمل على تدمير طبيعة عفرين ومحو آثارها التاريخية، مستهدفة الشعب والطبيعة كل يوم عبر عمليات القصف العنيفة، الشعب الذي اضطر إلى ترك دياره بسبب الاحتلال لا يزال يواجه خطر الإبادة.

في مواجهة تلك السياسات التي طبقتها الدولة التركية، نفذت قواتنا عمليات متواصلة ضد دولة الاحتلال التركي ومرتزقته عام 2020.

وحصيلة العمليات هي:

تم القضاء على 265 جنديًّا ومرتزقًا.

منهم 235 مرتزقًا و30 جنديًّا في جيش الاحتلال التركي.

أصيب 214 جنديًّا ومرتزقًا.

منهم 172 من المرتزقة و42 من جنود الاحتلال التركي

قواتنا في مجمل تلك العمليات

استولت قواتنا على 12 سلاح AK-47، والكثير من الطلقات والمخازن، وسلاح M-16و2 سلاح A4و2 سلاح BKC وسلاح RPG 7 وسلاح قناص من طراز1 MPT 76 ومنظارين ليليين و3 أجهزة اتصال لاسلكي وآلة تصوير و5 هواتف محمولة وجهاز قياس مساحة ومنظار ليلي ومنظار نهاري، بالإضافة إلى وثائق ومعدات عسكرية.

كما تم تدمير 35 سيارة عسكرية و3 سلاح دوشكا، بالإضافة إلى طائرتين مسيرتين، بينها دبابات وعربات مدرعة، تم إعطاب 11 عربة عسكرية.

شن جيش الاحتلال التركي 375 هجومًا على المنطقة خلال العام 2020، خلال تلك الهجمات استشهد 7 مدنيين، وأصيب 14 آخرون بينهم أطفال، وشن المرتزقة هجومين بريين.

خلال تلك الهجمات، ارتقى 20 من رفاقنا إلى مرتبة الشهادة".

(م)

ANHA