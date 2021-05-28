قوات تحرير عفرين تكشف عن سجل مقاتلين استشهدا في ناحية شرا بعفرين المحتلة

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم بياناً للرأي العام كشفت فيه عن سجل مقاتلين.

وبحسب البيان، فقد استشهد المقاتلان شرفان ومظلوم خلال هجوم لجيش الاحتلال التركي على قرية مرعناز التابعة لناحية شرا بعفرين المحتلة في الـ 26 من أيار الجاري.

وأشار البيان بأن المقاتلان منذ التحاقهما بصفوف قوات تحرير عفرين وحتى لحظة استشهادهم كانا يناضلان بروح الفدائية والتضحية ضد الاحتلال.

وأوضح البيان بأنهم كقوات تحرير عفرين، سينتقمون لشهدائهم، وانهم سيحاسبون المحتلين على جرائمهم، موضحة بأنهم في شخص الشهيدين شرفان ومظلوم يستذكرون كافة شهداء الحرية، وقدمت التعازي لذوي الشهدين والشعب.

وسجل الشهيدين بحسب البيان هو:

الاسم الحركي: مظلوم نيربيه

الاسم والنسبة: خالد الواوا

اسم الأم: عايدة

اسم الاب: ياسر

مكان وتاريخ الاستشهاد: قرية مرعناز/ناحية شرا في الـ 26 من أيار 2021

الاسم الحركي: شرفان ديغور

الاسم والنسبة: يوسف بكر

اسم الأم: لينا

اسم الاب: محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: قرية مرعناز/ناحية شرا في الـ 26 من أيار 2021