قوات تحرير عفرين تكشف عن سجل مقاتل استشهد في المرحلة الثانية من مقاومة العصر

أصدرت قوات تحرير عفرين، اليوم، بيانًا إلى الرأي العام، كشفت فيه عن سجل أحد مقاتليها الذي استشهد خلال المرحلة الثانية من مقاومة العصر في عفرين.

وجاء في نص البيان:

"في الـ 2 من كانون الثاني استشهد رفيق دربنا كيفارا عفرين، وذلك خلال المرحلة الثانية من مقاومة العصر.

رفيق دربنا كفيارا عفرين، ترعرع في كنف أسرة وطنية بعفرين، والتحق بصفوف المقاومة ضد الاحتلال التركي، كان يتحلى بعقيدة وإيمان كبيرين بثورة حرية وديمقراطية الشعوب، وناضل ضد كافة أشكال الرجعية بإرادة قوية، حتى وصل إلى مرتبة الشهادة".

وسجل الشهيد كيفارا عفرين بحسب البيان هو:

الاسم الحركي: كيفارا عفرين

الاسم والنسبة: بلال حمكاوي

اسم الأم: نجاح

اسم الأب: جمال

مكان الولادة: عفرين

مكان وتاريخ الاستشهاد: المرحلة الثانية من مقاومة عفرين في الـ 2 من كانون الثاني عام 2021

وجاء في ختام البيان "في شخص رفيق دربنا كيفارا عفرين، نستذكر كافة شهدائنا الأبطال، ونتقدم بتعازينا لأسرة الشهيد، وعموم شعبنا".

(د ج)

ANHA