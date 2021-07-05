قوات تحرير عفرين تكشف عن حصيلة مقاومة 6 أشهر ضد الاحتلال

وأصدرت قوات تحرير عفرين اليوم بياناً، حصلت وكالة أنباء هاوار على نسخة منه، كشفت فيه حصيلة عمليات عسكرية نفذتها ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته الذين يحتلون أجزاءً واسعة من الأراضي السورية.

وقالت القوات بأن مقاتليها نفذوا 67 عملية عسكرية تمكنوا خلالها من القضاء على قيادي واحد و 31 جندي من جيش الاحتلال، بالإضافة إلى جرح 27 آخرين.

كما تحدثت القوات عن تمكنها من القضاء على عنصرين للاستخبارات التركية وإصابة عنصرين آخرين، ومتعامل واحد مع الاحتلال التركي.

وأشارت قوات تحرير عفرين إلى أنها قضت على 79 مرتزق من بينهم قياديين اثنين وإصابة 83 آخرين من العناصر المرتزقة التابعة لتركيا.

وأضافت في سياق البيان: "كما تم تدمير 19 سيارة عسكرية، سيارة عاملة، دراجتين ناريتين، عربتان مدرعتان، 4 رشاشات دوشكا مع السيارات، منظار ليلي وآخر نهاري، جهاز رصد لاسلكي بالإضافة إلى مصنع تابع للمرتزقة و4 قواعد عسكرية للمرتزقة وإعطاب سيارتين".

وأوضحت القوات بأن مقاتليها استولوا على كمية من الأسلحة والمعدات العسكرية خلال العمليات التي نفذوها.

كما تحدثت قوات تحرير عفرين في بيانها عن القصف التركي المستمر على المنطقة وقالت بأنه تسبب باستشهاد 8 مدنيين منهم 4 أطفال، وأصيب 11 آخرون.

ولفتت إلى أن المجموعات المرتزقة نفذت خلال الفترة الماضية 3 هجمات برية على المنطقة.

وفي ختام البيان، كشفت القوات بأن 5 من مقاتليها استشهدوا نتيجة الهجمات التركية على المنطقة.

(ج)

ANHA