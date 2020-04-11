قوات تحرير عفرين تعلن سجلات ثلاثة شهداء

واستشهد المقاتلون الثلاثة في الـ 10 من نيسان الحالي بعد مقاومة بطولية بوجه الاحتلال التركي ومرتزقته.

ووفقاً لبيان كتابي لقوات تحرير عفرين، نشر اليوم، فإن سجلات الشهداء هي كالتالي.

الاسم الحركي: عكيد شرقية

الاسم والكنية: عبد الرحمن محمد

اسم الأم: إيسلم

اسم الأب: حسن

مكان وتاريخ الاستشهاد: شيراوا/10 نيسان

الاسم الحركي: فرمان بلبله

الاسم والكنية: محمد عليكو

اسم الأم: أمينة

اسم الأب: فؤاد

مكان وتاريخ الاستشهاد: شيراوا/10 نيسان

الاسم الحركي: خابور عفرين

الاسم والكنية: شادي جيلو

اسم الأم: ملك

اسم الأب: جمعة

مكان وتاريخ الاستشهاد: شيراوا/10 نيسان

قوات تحرير عفرين

11نيسان 2020".

(م)

ANHA