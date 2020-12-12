قوات تحرير عفرين تعلن سجل أحد مقاتليها

أصدرت قوات تحرير عفرين، اليوم، بيانًا إلى الرأي العام، كشفت من خلاله عن سجل المقاتل عبد الحميد إسماعيل، وتقدمت بالعزاء لذويه وعاهدت على مواصلة دربه حتى تحقيق النصر.

وجاء في نص البيان:

"بتاريخ 9 كانون الأول الجاري، استشهد رفيقنا عبد الحميد إسماعيل إثر مرض أُصيب به، ورغم كِبر سنه، إلا أنه لم يقف مكتوف الأيدي أمام جرائم الاحتلال، وانضم إلى صفوف قواتنا عام 2019".

وتابع البيان: " عبد الحميد أثبت أن النضال والمقاومة هما السبيلان للحياة الحرة، وكان مثالًا للروح الرفاقية العالية والمناضلة، لذا نعاهد ذويه على مواصلة دربه حتى تحقيق النصر، ونتقدم بالعزاء لهم".

وسجل الشهيد بحسب البيان هو:

الاسم والكنية: عبد الحميد إسماعيل

اسم الأم: بدرية

اسم الأب: محمد

محل وتاريخ الاستشهاد: الشهباء/ 9 كانون الأول2020

(سـ)