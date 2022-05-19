قوات تحرير عفرين تعلن مقتل وإصابة 27 من جنود ومرتزقة الاحتلال التركي

وأصدرت قوات تحرير عفرين، اليوم الخميس، بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه تفاصيل العمليات التي نفذتها من 12 – 17 أيار الجاري.

وجاء في نص البيان:

"تستمر قواتنا بتنفيذ عمليات الردع ضد هجمات دولة الاحتلال التركي التي تستمر كل يوم بشكل أعنف. وفي هذا السياق نفّذت بين يومي 12 – 17 أيار عمليات مؤثرة.

وأسفرت عملية قنص نفّذتها قواتنا أمام قرية تل مضيق في الـ 12 من أيار الجاري عن مقتل مرتزق.

وفي الـ 13 من أيار الجاري، قُتل مرتزقان وأصيب آخر في قرية مشعلة التابعة لشرا. كما تم في اليوم نفسه استهداف قاعدتين لجيش الاحتلال التركي في منطقة الباب، مما أسفر عن مقتل جندي من جيش الاحتلال التركي وإصابة ستةٍ آخرين، إضافةً إلى مقتل مرتزقين اثنين وإصابة ثلاثةٍ آخرين.

وأسفرت عملية قنصٍ نفّذت على طريق بلدة مارع في الـ 14 من أيار الجاري عن مقتل مرتزق.

كما تم استهداف قاعدةٍ لجيش الاحتلال التركي في منطقة الباب في الـ 16 من أيار الجاري، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود منهم وإصابة أربعةً آخرين. إضافة إلى تدمير ثلاثة تحصينات وثلاثة محارس، وإعطاب عربتين مصفحتين من نوع كيربي.

وأسفرت عمليةٌ خاصة نُفذت على طريق مارع في الـ 17 من أيار الجاري عن مقتل مرتزقين وإصابة مرتزقٍ آخر.

وأسفرت العمليات التي تم تنفيذها بين 12 – 17 أيار الجاري عامةً عن مقتل 4 جنودٍ من جيش الاحتلال التركي وإصابة 10 آخرين، بالإضافةً إلى مقتل 8 مرتزقة وإصابة 5 آخرين".

(ر)