قوات تحرير عفرين تعلن مقتل وإصابة 17 من جنود الاحتلال التركي بينهم ضباط  

أصدرت قوات تحرير عفرين، اليوم الخميس (11 آب)، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، وصلتنا نسخة عنه.

جاء في نصه:

"في كل من 5 و6 و7 آب/ أغسطس في مناطق الباب وإعزاز، نفذت قواتنا عمليات رد على هجمات جيش الاحتلال التركي، والتي يتم تنفيذها على مناطقنا كل يوم. وفي هذا السياق:

في 5 آب/ أغسطس، تم تدمير كاميرا أمنية وحرارية في قاعدة للجيش التركي المحتل في منطقة الباب.

في الـ 6 من آب، تم اتخاذ إجراءات ضد قاعدة للجيش التركي المحتل في قرية عنبكه التابعة لناحية شرا بريف مدينة عفرين المحتلة، وأسفرت هذه العملية عن مقتل 3 من جنود الاحتلال وإصابة 4 آخرين، كما استهدف في هذه العملية دبابة واحدة و3 مدافع أوبيس.

وأيضاً في 7 آب/ أغسطس، في قرية كلجبرين التابعة لمدينة إعزاز، تم اتخاذ إجراءات ضد قاعدة للجيش التركي المحتل. وأسفر هذه العملية عن مقتل قائد من بين 3 من جنود الاحتلال التركي وإصابة 7 جنود آخرين، كما تم تدمير مستودع الذخيرة في القاعدة.

نتيجة لهذه العمليات التي استمرت 3 أيام، قُتل قائد واحد من بين 6 جنود من جيش الاحتلال التركي، وأصيب 11 جندياً آخرين".

(س ر)